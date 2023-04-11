NBA／杜蘭特進180俱樂部卻無緣爭獎 庫茲瑪酸新勞資協議

太陽明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在本賽季以5成6命中率、4成04三分球命中率以及9成19罰球命中率，生涯第二度踏足180俱樂部，不過巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）也在今天轉發杜蘭特的數據表現，並直言表示杜蘭特將無法拿下任何獎項，因為他出賽不滿65場，藉此暗酸即將上路的新版勞資協議。

杜蘭特在本賽季不僅成為史上第3位生涯2度以上踏足180俱樂部的球員，還是史上首位達成命中率5成5、三分球命中率4成、罰球命中率9成以上的球員，不過日前杜蘭特就曾公開表示，自己因為打不滿65場，這樣的表現並不算數。

今天庫茲瑪也轉發了杜蘭特創下歷史紀錄的貼文，並卻留言表示，「但他卻不能爭奪任何NBA獎項，就因為他打不滿65場，太好笑了。」

而杜蘭特與庫茲瑪的「65場」說法，正是源自於日前剛通過並將於下賽季推行的NBA新版勞資協議，該協議中提及包括年度最佳陣容以及各項個人獎項在內，球員都必須達到出賽滿65場的門檻才能角逐的規定，而這項規定在推出後已經引發不少球員的撻罰。

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