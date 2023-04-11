NBA／乏人問津仍自信爆棚 卡森斯：我是聯盟第三強中鋒

儘管至今依舊乏人問津，而且顯然往後可能也沒有任何NBA球隊會找上門，但昔日呼風喚雨的聯盟頂尖長人卡森斯（DeMarcus Cousins），仍認為自己足以名列聯盟前三中鋒。

「就目前而言，我仍是NBA第三強的中鋒。」卡森斯說。

現年32歲的卡森斯，先前已經征戰11個賽季，4度入選明星賽，且連續兩年獲選年度最佳第二隊，一度被視為聯盟最強中鋒的接班人選。不過自從接連發生阿基里斯腱和十字韌帶撕裂兩大致命傷勢之後，卡森斯就再也回不去昔日球星身手。

卡森斯上季曾短暫效力於公鹿和金塊，合計出賽48場，平均每場出賽15分鐘，得到9分5.6籃板。但進入休賽季後，一直到2022-23年賽季都結束了，還是沒有球隊正式與他簽約，僅僅出現為湖人試訓的消息。

在這段期間，甚至還傳出有台灣球隊想複製「魔獸效應」邀請卡森斯來台打球，不過顯然他仍在等待重返NBA的機會。

對於自己乏人問津的窘境，卡森斯也曾在節目中大吐苦水：「這是NBA不為人知的秘密，你永遠得不到誠實的答案。」

並且他還表示自己遇到困難時都會想改進，但是他問了很多問題，也聯繫過曾經待過的球隊，「我得到的答案有點像糖衣。我永遠無法真正得到原始、誠實的真相。我也曾為此苦苦掙扎。我很想得到一個真正的答案。」卡森斯無奈地說。

至於曾接獲卡森斯電話的勇士總管邁爾斯（Bob Myers）則點出了外界可能對於卡森斯的疑慮。

「這是問題所在。你必須表現得更好才能得到機會。要回到聯盟，你不能只是達標而已，你必須得說服人們。我知道這並不公平，但事實就是如此。」邁爾斯說。

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