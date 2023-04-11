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NBA／上季東區第一掉到附加賽 熱火巴特勒不在乎別人怎麼說
儘管開季前一度不被看好能闖進東區季後賽，熱火隊仍以東區第7闖進附加賽，只要明天擊敗老鷹隊就能晉級季後賽，熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）表示，球隊一直不被看好，不在意外界評論。
熱火去年以東區龍頭之姿挺進季後賽，最終在東區冠軍賽於搶七大戰不敵塞爾蒂克隊無緣爭冠，但好表現依舊獲得肯定，不過本賽季熱火的狀況明顯不如上季，一路走得跌跌撞撞，最終以東區第7挺進附加賽。
談到過去兩年以完全不同的身分進入季後賽和附加賽，巴特勒直言，一點都不在乎別人怎麼看，「對我們來說，這兩年都一樣，去年也沒有人認為我們會一路贏，所以我一點都不在乎，今年大家不會選擇我們，10年後他們依舊不會選擇我們，我完全不在乎。」
不過巴特勒強調，接下來仍會為了幫助球隊取勝不惜一切代價，「老實說，不論我是一名優秀還是糟糕的運動員，都不在乎別人怎麼想，教練也不會因為別人寫什麼就受到影響，而是抱持著尊重的心態。」
本季轉戰熱火的前鋒洛夫（Kevin Love）也說：「這是一場定勝負的比賽，必須火力全開，儘管我們都不喜歡球隊現在所處的位置，但這就是現實，我們會繼續做正確的事。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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