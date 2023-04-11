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NBA／不認同約柯奇MVP三連霸 卡森斯：還沒達任何成就

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇挑戰年度MVP三連霸。 美聯社
約柯奇挑戰年度MVP三連霸。 美聯社

完成得分王連莊的安比德（Joel Embiid）能否阻止約柯奇（Nikola Jokic）年度MVP三連霸成了外界關注的焦點話題。不過在前聯盟第一中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）看來，他並不同意約柯奇在沒有達到什麼成就情況下，就完成年度MVP三連霸。

「我不同意約柯奇拿到今年的MVP，因為這將會讓他進入有史以來最好籃球員的談論範圍。我們都知道的一點是，他現在還不夠格。我們並不是說他以後不會，或是他不值得討論，但就目前他的職業生涯而言，我並不認同這種說法。」

卡森斯在作客賈奈特（Kevin Garnett）的節目《SHOWTIME Basketball》時說道：「約柯奇現在還沒有贏得任何事情，他還沒進過總冠軍賽，還有很多事情沒做到，這是我唯一關心的。」

約柯奇本季繳出場均24.5分11.8籃板9.8助攻1.3抄截的驚人數據，差點成為史上第3位完成場均大三元的球員，並且率領金塊鎖定西區龍頭寶座。

「如果他完成MVP三連霸，我們可以將他和歐尼爾（Shaquille O'Neal）、鄧肯（Tim Duncan）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等這些人相提並論嗎？我覺得很困難，因為我們都見證過他們的職業生涯，我們清楚他們達到的成就。但要說約柯奇是史上最好的長人、最好的球員，可以連續3年奪MVP，我無法認同。」卡森斯說。

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