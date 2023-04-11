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NBA／喬治膝傷仍未有回歸時間 恐缺席對太陽系列賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
喬治(中)持續養傷中。 路透社
喬治(中)持續養傷中。 路透社

快艇將在首輪面對強敵太陽，陣中攻守悍將喬治（Paul George）能否及時傷癒回歸成了牽動這個系列賽雙方勝負的一大關鍵因素。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，喬治的恢復情況雖然已經有明顯的進展，但恐怕還是無法趕上前期的比賽。在沒有確切的回歸時間表下，甚至不排除整個系列賽都休兵的最壞情況。

喬治是在3月22日遭受右膝扭傷，導致例行賽提前報銷，當時評估需要2到3週後進行複檢。快艇昨天也更新了喬治的傷勢報告，表明他仍持續進行治療和相關體能訓練，不過沒有復出時間表。

雖然首輪系列賽第一戰確定不會出席，快艇仍會盡一切努力讓他可以回歸；考量到現階段還有一些時間可以恢復，或許樂觀一點，喬治仍有可能在第2戰復出。對於快艇球迷來說，也只能抱持這樣的期待。

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