NBA／遺憾灰狼兩防守悍將缺陣 戴維斯：但我們職責是贏球

湖人隊將在明天附加賽首輪遭遇灰狼隊，儘管灰狼門神戈貝爾（Rudy Gobert）與防守大鎖麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）將因為禁賽和傷勢無法登場，不過湖人前鋒戴維斯（Anthony Davis）強調，儘管這對灰狼來說是個不幸的狀況，但身為湖人球員的職責就是贏下這場比賽。

NBA附加賽將在明天點燃戰火，西區首輪將由排名第7名的湖人與第8名的灰狼交手，勝隊將直接取得季後賽門票，敗隊則將落入第二輪賽事，不過今天灰狼卻傳出損兵折將的狀況，包括戈貝爾與麥克丹尼爾斯兩名防守重要核心都無法出賽，對於力求重返季後賽的湖人來說是一大利多。

戴維斯今天受訪也被問及此事，強調灰狼少了這兩名頂尖防守者無疑是對於他們的防守體系來說是一大損失，但他也認為灰狼將會對此作出因應，「明天唐斯可能會打到5號，這將讓他們在進攻端有更好的空間，對我們來說也將會是不同的挑戰，畢竟本季我們還沒有打過這樣的灰狼，但我們會做好準備，儘管這對他們是不幸的狀況，但不論對手是誰上場，身為湖人球員贏球就是我們的職責。」

前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在談到將面對老東家時也說，「老實說現在對我們來講是最好的劇本，但我們不會掉以輕心，絕對不能抱持輸了還有一場的心態，我們必須把這一戰當作生死戰。」