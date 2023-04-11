NBA／稱季中交易3人組是關鍵 戴維斯：讓湖人發生改變

NBA附加賽將在明天點燃戰火，其中「紫金大軍」湖人隊將迎戰灰狼隊，對於球隊本季在一度歷經低潮的情況下，最終仍是擠進到附加賽行列，甚至有機會重返季後賽，湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Daivs）在今天受訪時就表示，球隊在季中交易來的新三人組，是他們產生變化的主因。

在上個賽季無緣季後賽後，湖人本季例行賽打出43勝39敗的成績，以西區第7名挺進到附加賽，加上灰狼明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在今天傳出遭到禁賽，對於湖人重返季後賽形成利多局面。

不過對於球隊本季一路跌跌撞撞，最終還是爭取到附加賽門票，尤其是在今年交易大限後戰績扶搖直上，甚至一度有機會直接搶下季後賽門票，湖人明星大前鋒戴維斯也直言，球隊在季中換來的羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）是球隊改變的一大關鍵。

戴維斯指出，這3名新加入的球員是他們能夠站在今天這個位置的重要原因，其中畢斯利提供外線火力支援，羅素則是帶來組織能力，而范德比爾特更在防守端守死對手重要球員，是一頭防守端的猛獸，同時還帶來積極保護籃板的活力，「毫無疑問，他們肯定是幫助我們轉變成現在這支隊伍的關鍵。」

談到這個賽季的起起伏伏，戴維斯也坦言已經可以平心靜氣的面對，「大家都會犯錯，包括我自己，所以我們只需要保持積極的心態，在季初的時候我們確實遇到一些困難，因為去年我們沒有打到季後賽我也只打了30多場，因此只要保持積極的態度你就有機會改變現況，這正是漢姆（Darvin Ham）本賽季不斷強調的，我也慢慢學會了。」