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NBA／球迷最捧場的賽季 791場完售創新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

新冠肺炎疫情後的NBA賽季，創下多項紀錄，聯盟今天公布，包括總進場人數、平均進場人數、銷售場次和平均上座率都創歷史新高。

今年賽季共有791場門票完售的比賽，輕鬆超越原本2018到19年賽季的760場紀錄；根據聯盟提供的數據，今年球場的平均進場人數達到9成7，同樣寫下新猷。

本季共有2223萬4502名球迷進場，打破2017到18賽季的紀錄2212萬4559人，其中馬刺、勇士隊今年1月在馬刺昔日主場阿拉摩球場（Alamodome）的對戰，吸引68323人進場觀賽，超越1998年「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）與公牛作客老鷹主場的62046人紀錄。

馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）當時提到，這場有懷舊意味的比賽，每個人都十分亢奮，「那麼多人齊聚在這座球場，可以在他們面前出賽，真的是很興奮。」

2022到23年球季僅是NBA史上第2度進場球迷數超過2200萬的賽季，每隊場均有18077名球迷進場也創下新猷。

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