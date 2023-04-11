NBA／不知有混凝土牆 灰狼前鋒骨折報銷向球團道歉

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）因對安德森（Kyle Anderson）發生激烈言語衝突，進而出拳，導致遭到球團禁賽，無緣出席對湖人的關鍵附加賽。

灰狼的損失不僅如此，前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也因過於氣憤用手捶牆導致骨折，也面臨賽季報銷的窘境。

Jaden McDaniels punched a wall on the way to the locker room 😬



He is out the rest of the game with a hand injury pic.twitter.com/QVGMp1hful — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年4月9日

在今天灰狼官方正式宣佈，麥克丹尼爾斯因右手第三、第四掌骨骨折，已經打上石膏，將會無限期缺陣。而隨隊記者更透露，球員通道是被一層塑膠簾子所覆蓋，結果麥克丹尼爾斯並不知道其實這後面是一道混凝土牆，結果用力捶了之後才導致傷勢如此嚴重。

報導指出，麥克丹尼爾斯事後因自己的魯莽和錯誤行為，已經向隊友和教練致歉。

另一方面，除了戈貝爾、麥克丹尼爾斯、里德（Naz Reid）這3位重要防守核心都無法出席對湖人的附加賽外，唐斯（Karl-Anthony Towns）和諾威爾（Jaylen Nowell）也都有傷勢疑問，出賽成了未知數。