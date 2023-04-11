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NBA／力挺安比德奪MVP 瑞佛斯：柯瑞、里拉德都認可
完成得分王連莊大業的費城當家中鋒安比德（Joel Embiid），近期MVP聲勢隱約壓過原本領先的約柯奇（Nikola Jokic），這讓他有機會斬斷對手的3連霸之路。力挺子弟兵的主帥瑞佛斯（Doc Rivers），一直相信安比德將有望首度贏得年度MVP。
「里拉德（Damian Lillard）前幾天這樣說過，柯瑞（Stephen Curry）也是如此。球員們很少會在這個問題上插話，當你聽到其他球員提出MVP應該是安比德，因為他最具統治力，他們正在透露一些有意義的訊息。他們就是把事實講出來。」瑞佛斯說。
柯瑞日前在接受採訪時曾表明他會選擇安比德成為年度MVP。「我想很多人都沒想到安比德的表現會有如此提升，因為他早已統治聯盟。他的突破吸引人們的關注，幫助76人取得一個很好的位置。若要選擇MVP，我會挑他。」
至於里拉德則認為，「約柯奇已經連拿兩次了。我認為安比德一直都是最具統治力的球員，我會把MVP頒給他。」
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