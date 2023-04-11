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NBA／維金斯何時回歸？勇士主帥：季後賽開打前評估
NBA季後賽即將展開，許多勇士球迷仍關注前鋒維金斯（Andrew Wiggins）何時能歸隊。對此勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也在受訪時公布維金斯目前的恢復進度。
柯爾指出維金斯已進行三對三和一些五打五的訓練，「他每天按照計畫進行訓練。他缺席7周後，需要經歷一段時間才能讓身體進入比賽狀態。」
柯爾也再度強調完整訓練的重要性，「若我們直接讓他上場，最終導致傷病出現，那將是不負責任的作法。訓練團隊正協助他恢復，他目前的狀態非常好。」
談到維金斯確切回歸時間，柯爾表示：「季後賽開打前球隊會再次評估他的狀態，接著才會有明確答案。」勇士預計在台灣時間4月16日迎來季後賽首戰，將作客國王主場。
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