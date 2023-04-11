NBA ／湖人利多！ 戈貝爾遭灰狼禁賽1場無緣附加賽

明尼蘇達灰狼隊今天表示，中鋒戈貝爾昨天在場邊向隊友安德森胸部揮拳，因此在明天對陣洛杉磯湖人隊的附加賽中被禁賽。

綜合路透社與法新社報導，灰狼隊在一份聲明中表示，戈貝爾（Rudy Gobert）不會前往洛杉磯參加明天與湖人隊的比賽。灰狼與湖人之戰的勝隊，將取得今年NBA季後賽的席次。

戈貝爾將缺席1場比賽，如果灰狼輸給湖人，他將有資格參加第2場附加賽。

灰狼昨天以113-108擊敗紐奧良鵜鶘，戈貝爾是在上半場暫停期間與隊友發生爭執後，在比賽中遭撤下。

根據美國運動新聞網ESPN報導，戈貝爾帶傷上陣時，安德森（Kyle Anderson）多次辱罵戈貝爾。

戈貝爾昨天晚上在社群媒體推特（Twitter）上表示：「今天我被情緒控制，不管別人怎麼說我，我都不應做出那樣地反應。我想向球迷、球隊，尤其是安德森道歉，他是我的隊友，我摯愛與尊重的人。」

灰狼隊在NBA西區排名第8種子，他們明天將對上第7種子湖人隊，如果得勝，季後賽第一輪將面對2號種子曼菲斯灰熊。

如果灰狼明天輸給湖人，他們將面對鵜鶘與雷霆附加賽的勝隊，勝者將在第一輪迎戰頭號種子丹佛金塊隊。

法國籍的戈貝爾今年30歲，已3次當選年度最佳防守球員，他在本賽季為灰狼出戰70場比賽，場均13.4分，平均有11.6個籃板，還有1.2次助攻。