女壘／盧秀燕力挺企業聯賽 台中國際壘球園區最後整備

2023企業女子壘球聯賽將在15日開打，台中市政府運動局長李昱叡今天代表市長盧秀燕出席開賽記者會，他表示，盧秀燕力挺女壘運動在台中發展，連年支持企業女壘賽事，新賽季也有5周主場賽事在台中進行，歡迎各隊到訪台中，共同提升女壘運動風氣。

李昱叡指出，壘球為中市推廣重點運動之一，感謝中華壘球協會、中市體育總會壘球委員會長期支持發展壘球，同時謝謝企業女壘聯盟會長林昆漢、兆基企業與球團及台中在地企業、民間團體對女壘的支持；市府會持續與球隊攜手營造優質運動環境，成為最重要夥伴，繼續深化彼此合作，讓壘球在台中蓬勃發展，希望市民一同為球隊加油打氣。

李昱叡表示，市府長期深耕女壘運動，連年支持壘協辦理U12世界盃、理事長盃全國錦標賽、協會盃全國錦標賽，以及大專院校體育總會辦理大專校院女壘聯賽等多項全國性重要賽事，提供完善交流平台，同時發展台中女壘特色，打造酷台中、酷城市、酷運動。

李昱叡說明，去年12月市府與壘協合作辦理U12世界盃，賽前市府整備金龍棒球場，以提供優良的賽事環境，近期台中也陸續投入萬壽、舊正、梧棲運九、梧棲運七、梧棲文高八、清水運五、大安南埔、台中市立慢速壘球場（后里甲、乙）等棒壘球場整建，最新完工的台中國際壘球園區也即將進入最後整備階段，歡迎各項棒壘球運動賽事在台中進行，持續活絡壘球運動風氣，培育國家運動人才。