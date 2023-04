NBA／20年熱火人！42歲海斯倫告別戰飆分

生涯20個球季都待在熱火隊,42歲老將海斯倫(Udonis Haslem)今天迎接告別戰,他出賽25分鐘就攻下24分,助隊以123:110擊敗魔術隊,24分更是2009年迄今的個人最高分,為生涯最後一場NBA例行賽留下特別回憶。

海斯倫從2003年進入NBA來,只穿過熱火隊球衣,總教頭史波史特拉(Erik Spoelstra)感性說,會很想念海斯倫的精神、聲音和態度,「他有難以置信、純粹的團隊意識,每天都如此,他沒有糟糕的時刻,他有時或許會和隊友甚至對我表達憤怒,但都是立意良善。」

1997年就進入熱火教練團體系的史波史特拉,2008年正式接下總教練兵符,執教生涯有泰半和海斯倫相處;海斯倫將在季末退休,今天例行賽最終戰,熱火放映了致敬影片,包括史波史特拉和熱火總裁萊里(Pat Riley)都對海斯倫表達感謝,

OG UDONIS HASLEM 🔥

Playing in his final regular season game

Has 13 POINTS in 9 MINUTES, his 7th career THREE and an ALLEY-OOP DUNK!



13 is the most points he's scored in 8 years! pic.twitter.com/KbqW0zinNz