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NBA／公牛雙槍力抗「側翼海」 暴龍本季對戰佔優勢

聯合新聞網／ 綜合外電報導
暴龍公牛對戰爭取力拚東區第8種子的門票。 美聯社
暴龍公牛對戰爭取力拚東區第8種子的門票。 美聯社

在東區附加賽的另一個對決中，排名第10的公牛將和第9的暴龍正面交鋒，勝者就能保留爭取第8種子的機會。

從對戰表現來說，暴龍本季對戰公牛有著2勝1敗的優勢，擁有著滿滿「側翼海」的暴龍，本季戰績開高走低，明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）平均24.2分、5.8次助攻都是生涯新高。不過本季暴龍3戰公牛，席亞康只出賽1場，拿下20分、8籃板，但投籃命中率僅38%。

必須要連贏2場才有季後賽資格的公牛，本季靠的還是「雙槍」拉文（Zach LaVine）、德羅展（DeMar DeRozan）撐場面，2人本季平均各為24.9、24.7分表現不俗。

在現在NBA的大三分年代，公牛算是相當反其道而行的球隊，平均每場在三分線外出手28.9次，在全聯盟30隊當中排名墊底，而每場僅命中10.5記3分球，同樣排在最後1名。

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