NBA／東區搶七之爭 熱火、老鷹上演「矛盾大戰」

NBA東區附加賽戰況相對單純，邁阿密熱火雖拿下東區東南組龍頭，但仍得從第7名的附加賽打起，對上亞特蘭大老鷹將是一場經典的強攻vs.嚴防的「矛盾」大戰。

2019～20年賽季，熱火曾在泡泡園區裡頭和洛杉磯湖人爭冠，從那之後就沒能再打進總冠軍戰，今年雖以44勝38敗拿下東區東南組龍頭，但放在整個東區，僅能排在第7名，還是得從附加賽出發。

熱火維持過往的鐵血防守態度，本季平均每場讓對手拿109.8分，全聯盟排名第2，只不過熱火團隊也有貧攻的問題，自己平均每場也僅能拿到108分，這個數字在全聯盟墊底。

熱火不止單場平均得分低，團隊投籃命中率45.9%、排在第26名、3分球命中率34.3%排在第27名，在現今大量3分球投射、高得分的NBA賽場，確實相對吃虧。

從2021年交易來的老將後衛羅瑞（Kyle Lowry），今年在熱火的第2個賽季表現大幅衰退，不但只打了54場比賽，投籃命中率40%寫下10年新低，平均11.4分，也是過去13年生涯新低。

根據美國媒體報導，熱火球團也坦言羅瑞表現不如預期。報導指出，熱火原本以為他們透過交易，得到了一名「全明星後衛」。

有趣的是，熱火附加賽的對手老鷹，本季平均每場得117分，高居全聯盟第2，48.3%的投籃命中率，也排在聯盟第9，不過本季對上熱火，卻只有1勝3敗的對戰。