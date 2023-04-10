NBA／球隊戰績聯盟墊底 火箭、活塞主帥卸下職務

底特律活塞總教練凱西（Dwane Casey）今天說，他將卸下教頭職務，但仍會以營運辦公室一員的身分，留在活塞團隊。

法新社報導，凱西是在活塞以81比103敗給芝加哥公牛後，做出上述宣布。活塞本季戰績為17勝65敗。

凱西表示：「我很高興人生進入下一個階段，有更多時間和家人相處。這支團隊在正確的道路上，他們可能需要聆聽新的觀點。這是我的決定。」

65歲的凱西2018年起擔任活塞總教練，之前他曾在多倫多暴龍執兵符。

另一方面，根據運動頻道ESPN報導，休士頓火箭在例行賽最後一天宣布，不會執行與總教練西拉斯（Stephen Silas）的續約選項。

報導指出，西拉斯預料會在明天會晤火箭總經理史東（Rafael Stone），「正式分道揚鑣」。

49歲的西拉斯過去3年掌火箭帥印，他擔任總教練不久哈登（James Harden）就被交易走，球隊進入重建期。

火箭本季以22勝60敗的慘淡戰績作收，今天最終戰以114比109險勝華盛頓巫師。