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NBA／沒興趣和未成熟球員打球 里拉德：是時候向前進

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德。 法新社
里拉德。 法新社

拓荒者以西區第13名結束本賽季，今天球團總管、總教練及球員接受媒體訪問，其中當家球星里拉德（Damian Lillard）直言：「沒興趣和2到3年才能成熟的球員打球。」

對於本賽季的成績，里拉德表示：「令人沮喪，遇到很多事情，球隊永遠無法完全健康，無法將團隊力量結合在一起，這是一個充滿起伏的賽季。」

談到球隊休賽季的規劃，里拉德指出，「沒興趣和2到3年才能成熟的球員打球。現在是時候真正向前進了。」

前鋒葛蘭特（Jerami Grant）和中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）將在休賽季成為自由球員，兩人皆表態願意留隊，葛蘭特表示：「我與波特蘭的隊友和工作人員越來越親密，這會對去留造成影響，這裡像一個家。」他也透露里拉德希望他留隊。

葛蘭特。 美聯社
葛蘭特。 美聯社

許多球迷將拓荒者戰績不佳的矛頭指向主帥畢拉普斯（Chauncey Billups），不過里拉德選擇發聲力挺：「我從他身上看見很多東西，我認為能幫助我們贏。」

總管克隆寧（Joe Cronin）稱讚畢拉普斯並扛下責任，「我認為他做得很好，我不覺得這賽季我給他一手好牌。」克隆寧承諾將補強有經驗的球員，「我們對休賽季感到興奮，有大量的工作要做。是時候要快速展開行動，準備在高水準狀態下競爭。」

畢拉普斯也盼望球隊能有改變，「我們今年夏天要做得更多。我真的很期待能執教一支有競爭力的球隊，展示我的成長。」

Damian Lillard

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