NBA／交易大限後脫胎換骨 湖人26戰17勝展強勢競爭力

NBA例行賽今天結束，獲得東、西區第7到第10席次球隊，將進行「附加賽（Play-In Tournament）」爭奪最後2席季後賽資格，其中西區第7洛杉磯湖人力拚重返季後賽滋味。

NBA附加賽雛形始於2019~20年賽季，當時因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，在泡泡園區進行比賽，聯盟也提出新「玩法」，讓例行賽第8、9名球隊進行附加賽。當年規定第8球隊只要贏1場就可取得季後賽門票，第9名球隊必須連贏2場才能獲得第8種子，但有個前提是，2隊勝差必須在4場以內。

到了2020~21年賽季，NBA正式推出附加賽賽制，例行賽第1到第6名球隊可直接取得季後賽資格；排名第7到第10名的球隊必須打附加賽，力拚最後2張季後賽門票。

賽制是第7、8名，第9、第10名球隊各自先交手，其中7、8名之戰的勝方，直接取得季後賽第7種子，而7、8名落敗一方，則必須再跟第9、第10名交戰球隊中獲勝一方打1場，爭奪最後1席季後賽也是第8種子資格。

上個賽季沒能打進季後賽的西區豪門球隊洛杉磯湖人，今年開季前透過交易組成詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）三巨頭，只可惜無法產生良好的化學效應，開季戰績2勝10敗，排名也始終在附加賽之外。

直到今年2月9日NBA交易大限前，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）進行2筆重大交易，其中透過和灰狼、爵士的三方交易，「順利」把衛斯特布魯克送走，換來有外線有防守的羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）也讓湖人戰績有所起色。

根據ESPN報導，本季NBA全明星賽（2月20日）後，湖人戰績16勝7敗，勝率高達69.5%，是西區所有球隊最佳。

西區附加賽，第7的湖人將先和第8的明尼蘇達灰狼交手，第9的紐奧良鵜鶘則要和第10的奧克拉荷馬雷霆交戰。

湖人除了本身狀況佳以外，灰狼今天也送上2份大禮，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）竟在暫停時在板凳區對隊友安德森（Kyle Anderson）揮拳，直接被球團請出球場送他回家，目前還不確定會不會進行內部處分。

另外就是本季打得相當出色的灰狼新秀防守大鎖麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels），則是在中場休息退場時，突然朝著牆壁揮拳，也確定造成右手骨折。