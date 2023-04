NBA／自戴皇冠慶祝附加賽門票到手 詹姆斯：不能就此滿足

從開季2勝10敗的慘澹,到歷經季中交易大換血的脫胎換骨,湖人今年賽季宛如洗三溫暖,嚐盡高低起伏的悲喜,最後一波17勝9敗的高峰,讓球隊總算是以超過5成勝率搶下西區第7名。

只要能在附加賽擊敗灰狼,就能搶下一張季後賽門票,並在首輪挑戰灰熊大軍,爭取走得更遠。也因為這樣的過程太過艱辛,在今天比賽中砍進36分的詹姆斯(LeBron James),在最後關頭轟進大號三分球後,也忍不住施展「自戴皇冠」的慶祝加冕動作,鼓舞全隊和滿場球迷的士氣。

LeBron James from the logo and then proceeds to put the crown on his head 👑 pic.twitter.com/cnfLpPOutT