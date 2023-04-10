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NBA／快艇也爆發內鬨！主帥泰隆魯精神喊話穩定軍心

聯合新聞網／ 綜合報導
普拉里(左)和海蘭德(右)貼臉爭執。 截圖自推特
普拉里(左)和海蘭德(右)貼臉爭執。 截圖自推特

2022-2023年NBA例行賽今日正式畫下句點，各隊爭搶排名的同時，火氣也相當大。除了灰狼隊戈貝爾（Rudy Gobert）揮拳事件外，快艇隊也發生內鬨，長人普拉里（Mason Plumlee）和海蘭德（Bones Hyland）貼臉互罵，還互相推擠。

事情發生在第四節開局，普拉里回到板凳席休息，海蘭德突然走到旁邊，兩人發生激烈言語爭執，還互相推擠，隊友鮑威爾（Norman Powell）見狀後分開兩人。不過兩人仍持續碎念，海蘭德一度想衝上前繼續理論，被隊友攔住。

快艇隨隊記者李恩（Joey Linn）表示無法得知兩人發生爭執的原因，不過主帥泰隆魯（Tyronn Lue）在衝突後對兩人說：「如果你做錯了，那就繼續戰鬥。」

泰隆魯表示：「在那之後我們打得更好了，也許應該更頻繁這麼做，他們解決問題了，一切都很好。」

快艇隊今天以119：114擊敗主力輪休的太陽隊，鎖定西區第5，首輪的對手正好是太陽。鮑威爾拿下全隊最高的29分，雷納德（Kawhi Leonard）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）各攻下25分。

對於球隊闖進季後賽，雷納德有感而發：「我們傾盡全力，整季很多球員進進出出，事情還沒有結束。」

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