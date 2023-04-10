NBA／戈貝爾發表道歉聲明！ 賈奈特：用衝突拴緊螺絲

灰狼隊今天以113：108擊敗鵜鶘隊，搶下西區第8種子，進入季後賽附加賽。不過中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）與前鋒安德森（Kyle Anderson）發生肢體衝突，前者遭到球隊驅離，他賽後也在推特發表道歉聲明。

「今天情緒控制了我，無論如何，我都不應該做出那樣的反應。我想和球迷、球團，特別是安德森道歉，他是我真心喜歡和尊敬的隊友。」戈貝爾寫道。

Emotions got the best of me today. I should not have reacted the way i did regardless of what was said. I wanna apologize to the fans, the organisation and particularly to Kyle, who is someone that i truly love and respect as a teammate. — Rudy Gobert (@rudygobert27) 2023年4月10日

外界預期這起衝突會影響灰狼整體戰力，不過灰狼傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）卻有不同看法，「季後賽前用小衝突拴緊螺絲，沒有什麼事比這效果更好。」

據《ESPN》報導指出，安德森叫戈貝爾多蓋一點火鍋，戈貝爾則叫安德森多搶一些籃板，隨後安德森講出不雅字眼，戈貝爾一氣之下揍了對方一拳。

Nothing like a light scuffle to tighten up the screws before the playoffs! LFG @Timberwolves! https://t.co/A4JvmZ3ga6 — Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) 2023年4月9日

據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，兩人中場休息時，在更衣室裡繼續吵，安德森嗆：「我會打爆你！」最後由老將康利（Mike Conley）勸架解決衝突。

安德森賽後表示，衝突事件不會影響兩人相處，相信彼此間不會有大礙，「我們會說開，然後繼續向前，大家都是成年人了。」