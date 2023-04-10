NBA／湖人加強替補陣容深度 簽詹皇前帶刀護衛

詹姆斯（LeBron James）在例行賽最終戰面對爵士展現絕佳狀態，25投13中攻下36分6籃板6助攻，率領湖人在主場以128比117擊敗爵士，最終以西區第7名收尾，將在附加賽面對灰狼，爭取第7種子門票。

為了增強陣容深度，湖人也趕在球季結束前進行補強，先後簽下老將長人湯普森（Tristan Thompson）和後衛哈里森（Shaquille Harrison），並且把里德（Davon Reed）裁掉。

過去在騎士和詹姆斯合作4個賽季的湯普森，上季效力於國王，出賽57場，其中4場擔任先發，平均可以得到6分5.1籃板，不過湯普森本季並未獲得球隊青睞。湖人先前曾試訓過湯普森，主要是因為班霸（Mo Bamba）進入傷兵名單，陣中欠缺正牌的替補中鋒人選。

6呎4吋高的哈里森今年賽季和拓荒者簽過10天短約，一共出賽5場，平均得到8.8分6助攻4.4籃板。哈里森今年大多數時間都在湖人下屬的發展聯盟球隊打球。

開季2勝10敗的湖人，在歷經季中交易成攻換血之後，戰力扶搖直上，即使面對詹姆斯缺陣，依舊打出17勝9敗的成績，有機會爭取到一張季後賽門票。