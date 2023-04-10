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NBA／強調仍會待獨行俠 唐西奇盼繼續聯手厄文

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇本季多項成績創新高，最終仍無緣季後賽。 法新社
唐西奇本季多項成績創新高，最終仍無緣季後賽。 法新社

上季率獨行俠打進西區冠軍戰，當家球星唐西奇（Luka Doncic）今年賽季卻早早結束，今天例行賽更是直接休兵，但他仍強調喜歡待在達拉斯，不需多擔心什麼。

獨行俠在主力休息下以117：138敗給馬刺隊，以38勝44敗的西區第11名結束賽季，是唐西奇2017到18賽季菜鳥球季後首度無緣季後賽。

上季打進西區冠軍戰，獨行俠今年更交易來明星後衛厄文（Kyrie Irving），但戰績卻「虎頭蛇尾」，唐西奇也曾表示對今年賽季十分失望，個人生活也陷入些掙扎，不過今天他指出，當球隊陷入輸球情況，會有沮喪情緒是人之常情。

獨行俠最後2個月戰績是7勝25敗，不過在最後2戰前仍有晉級季後賽附加賽機會，但球團選擇讓幾位主力休兵，包括前一場輸給公牛隊，這讓獨行俠有更好機會抽到前10順位的選秀權，如此以來就不需要將首輪選秀權給尼克隊，作為2019年交易波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的條件。

NBA聯盟已宣布對獨行俠進行調查，先前對公牛只打12分鐘、今天直接休兵的唐西奇只說：「我不喜歡這決定，就是這樣。」至於外界報導他可能在2024年提出交易申請，「主角」否認謠言，「這很有趣，因為我不知道這是真的，我並沒這樣說。」

唐西奇本季場均32.4分是生涯新高，另有8.6籃板8.0助攻，但好表現卻沒能幫助球隊晉級季後賽，他不諱言休季期間球隊需要做些改變，「上季我們打到西區冠軍戰，我們得到很多樂趣，我總會提到我們的化學效應，這很棒，但有時是會改變。」他拒絕討論該做怎樣的改變，但明確說，希望同樣的後場搭擋不要改變，盼和厄文持續攜手。

兩位明星後衛同場的16場比賽，獨行俠只拿5勝，勝率僅3成1，不過唐西奇認為化學效應和關係都需要時間累積，「我希望他（厄文）繼繻待在這。」

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