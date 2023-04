NBA／快艇勇士進西區前6強 湖人附加賽爭季後賽門票

勇士今天大勝拓荒者,直接闖進西區季後賽,也讓排名第7的湖人成為附加賽一員;灰狼擊敗鵜鶘後,兩隊分列第8與第9名,雷霆排名第10緊抓附加賽最後一席。

法新社報導,NBA本季例行賽最後1天,所有球隊都有出賽,但眾人目光集中在西區,因為有4場比賽結果將影響10多組的種子組合。

THE BRACKET IS SET 🍿 pic.twitter.com/j7Dn0yxXyy

衛冕軍金州勇士一上場便火力全開,首節轟下打破NBA紀錄的55分,終場以157比101輕取地主波特蘭拓荒者。此外,勇士首節命中12個三分球,打平了NBA單節最多三分球命中數紀錄,其中湯普森(KlayThompson)貢獻其中5個。

湯普森手感火熱,此役命中6個三分球,砍下20分,成為NBA史上第3位單季飆進至少300個三分球的球員;隊友柯瑞(Stephen Curry)生涯4度完成這項壯舉,哈登(James Harden)則完成過1次。

上半場結束後,勇士以84比53大幅領先拓荒者,柯瑞與普爾(Jordan Poole)半場各轟18分。勇士將以第6種子的身分,在季後賽第一輪出戰第3種子沙加緬度國王。

The final Eastern Conference standings of the regular season 👀



The #ATTPlayIn starts Tuesday (4/11) 🗣️



📲 https://t.co/02ml5YIBRq pic.twitter.com/OzbF2kBMPQ