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NBA／前5分鐘轟5枚三分彈 湯普森擠身高難度「300俱樂部」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湯普森（Klay Thompson）今（10日）三分球11投6中飆20分，成為史上第3位單季至少飆進300顆外線的球員。 法新社
湯普森（Klay Thompson）今（10日）三分球11投6中飆20分，成為史上第3位單季至少飆進300顆外線的球員。 法新社

NBA衛冕軍勇士隊例行賽最終戰狂飆外線，第一節就轟下55分，團隊整場三分球49投27中，命中率超過5成5，輕鬆以157：101血洗拓荒者隊，不但取得西區第6種子，當家射手「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）三分球11投6中飆20分，更成史上第3位單季至少飆進300顆外線的球員。

過去NBA僅有「大鬍子」哈登（James Harden）和湯普森好搭擋柯瑞（Stephen Curry）完成過單季超過300顆三分球進球的紀錄，柯瑞更曾4度達到特別里程碑，其中2015到16球季更是飆進402記三分球，豎立難以超越的障礙。

湯普森本季外線命中數領先群雄，今天更是「趕進度」，賽前累積295顆三分進球的他，開賽20秒就投進第一記外線，比賽進行才52秒就投進第2球，教練柯爾（Steve Kerr）笑說：「開賽前2分鐘，我把湯普森拉到一旁然後說『讓這發生吧』，他回說『沒問題教練』，然後他在前5分鐘就投進5記三分球，這就是湯普森。」

第一節7分20秒就投進單場第5記三分球的湯普森，最終外線11投6中，以301顆進球締造生涯首度的單季300顆外線進球紀錄，同時是本季最多三分球進球保持人，他說：「三分進球數領先聯盟很酷，這是我過去沒做過的事情，這也是我過去幾年辛苦努力的證明，一些黑暗的時光都變成美妙時刻。」

勇士 湯普森

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