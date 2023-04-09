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T1聯盟／雲豹遭獵鷹啄傷苦吞主場6連敗 魔獸無緣季後挑戰賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹隊布拉灌籃。圖／獵鷹隊提供
獵鷹隊布拉灌籃。圖／獵鷹隊提供

本季最後一場主場賽事，桃園永豐雲豹職業籃球隊卻遇傷兵問題，先是主力得分手艾夫伯（Michael Efevberha）感冒未癒，今天賽前「魔獸」霍華德（Dwight Howard）又因昨天出賽太久造成膝蓋不適休息，加上後衛陳孝榕確診，3名主力無法上場下以84：92敗給台南台鋼獵鷹隊，苦吞主場6連敗，也無緣季後挑戰賽。

損兵折將的雲豹，第四節戴維斯（Deyonta Davis）還犯滿，領空權盡失，籃板以47：58落後有「拉拉山」三塔坐鎮的獵鷹，不過教頭貝奈特（John Bennett）仍給自家球員高度評價，他說：「對手有3隻巨人，讓我們的戴維斯感覺很小一隻，不過鄭瑋今天非常有侵略性，無論是切入對手防線或是帶球，都能達到效果，我很謝謝所有隊員在場上都能做好自己的角色。」

鄭瑋今天攻下全隊最高23分，另有6次助攻與5個籃板，但雲豹苦吞主場6連敗，6勝22敗戰績持續墊底。

目前排名第2的獵鷹已確定晉級季後賽，今天靠「拉拉山」三塔德古拉、布拉和阿修羅聯手豪取63分踢館成功，不過總教練劉孟竹對比賽內容不甚滿意，他說：「上半場打完有15分領先，第三節球員防守鬆懈不專注，被雲豹打出30：14攻勢，是整場比賽我不滿意的地方。中場原本設定要讓全部登錄球員都能上去適應比賽，一方面為季後賽做準備，也保護主力球員，但第三節那一波打亂我的設定，接下來還有三場例行賽，希望球員要專注外，也避免受傷，每一場比賽還是要全力求勝。」

末節布拉獨拿11分，助隊在決勝節要回領先也順利收下勝利，全場攻下20分的他說：「我們今天在投籃命中率不是很好，第三節一直讓對手有外線投射機會，從這些狀況中學習，去準備後面季後賽。」

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