快訊

T1聯盟／雲豹遭獵鷹啄傷苦吞主場6連敗 魔獸無緣季後挑戰賽

藍委收到「NCC內部吹哨者」信 爆陳耀祥強行闖關鏡電視

拳擊／世錦賽失牌事件周二開會 林郁婷將出席：全面配合

NBA／執教拓荒者兩年僅獲60勝 傳畢拉普斯即將下課

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
畢拉普斯執教表現不佳恐提前被解僱。 法新社
畢拉普斯執教表現不佳恐提前被解僱。 法新社

在拓荒者連續兩年無緣季後賽之際，這樣的結果無疑是令人難以接受，根據當地記者巴佛德（Landon Buford）的報導，有多方消息透露，主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）預計將會被球團解雇，成了今夏首位下課的總教練。

畢拉普斯是在2020-21年擔任快艇助理教練，隨後他以5年合約接手了拓荒者。不過執教第一年，拓荒者僅拿下27勝55敗，今年賽季也只稍微進步到33勝48敗，早早就決定賽季提前「關機」。

除了新秀年以外，這也是里拉德（Damian Lillard）生涯首度連續兩年沒有季後賽可打，對比他本季的進攻火力大爆發，以平均32.2分創生涯新高，更顯落寞。

倘若畢拉普斯真的下台一鞠躬，有消息指出，前勇士主帥傑克森（Mark Jackson）可能有機會接掌兵符。

相關新聞

NBA／數據爆發仍無緣季後賽 傳獨行俠憂唐西奇出走

上季打到西區冠軍賽的獨行俠，休賽季未能留住布朗森（Jalen Brunson）形成隱患，加上季中交易大限前引進厄文（Kyrie Irving）的豪賭失敗，導致球隊戰力瞬間崩跌，排名一路下探，從西區前6

NBA／獨行俠擺爛、庫班「神秘微笑」？ 聯盟啟動調查

在戰績一落千丈後，獨行俠隊果斷按下按鈕選擇「坦克」，但或許是行動太過明顯，在昨日對上公牛隊比賽後，NBA宣布將對獨行俠進行調查。 由於過往從尼克隊交易來波爾辛吉斯（Kristaps Porzin

NBA／自信健康無人能敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們

勇士隊在季後賽的起點仍未確定，但球隊老大哥之一湯普森（Klay Thompson）卻對這支球隊信心滿滿。 雖然在昨日擊敗國王隊後，勇士排名一度上升至西區第五名，但由於快艇隊稍早擊敗拓荒者隊，使得

NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

湖人隊昨晚以121：107擊敗太陽隊，不僅確保球隊本季將獲得過五成的勝率，根據NBA官網，他們還創下了一項40年來僅有3支球隊達標的紀錄。 在11月時，很難想像湖人在球季結束時能贏下過半數的比賽

NBA／執教拓荒者兩年僅獲60勝 傳畢拉普斯即將下課

在拓荒者連續兩年無緣季後賽之際，這樣的結果無疑是令人難以接受，根據當地記者巴佛德（Landon Buford）的報導，有多方消息透露，主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）預計將會被球團解雇

NBA／對抗青年菁英展現無私球風 詹皇大兒子：很棒的經歷

在今天進行的「NIKE籃球峰會（NIKE Hoop Summit）」中，美國隊以90比84擊敗世界隊，眾所矚目的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）長子布朗尼（Bronny James），在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦