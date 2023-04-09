NBA／執教拓荒者兩年僅獲60勝 傳畢拉普斯即將下課
在拓荒者連續兩年無緣季後賽之際，這樣的結果無疑是令人難以接受，根據當地記者巴佛德（Landon Buford）的報導，有多方消息透露，主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）預計將會被球團解雇，成了今夏首位下課的總教練。
畢拉普斯是在2020-21年擔任快艇助理教練，隨後他以5年合約接手了拓荒者。不過執教第一年，拓荒者僅拿下27勝55敗，今年賽季也只稍微進步到33勝48敗，早早就決定賽季提前「關機」。
除了新秀年以外，這也是里拉德（Damian Lillard）生涯首度連續兩年沒有季後賽可打，對比他本季的進攻火力大爆發，以平均32.2分創生涯新高，更顯落寞。
倘若畢拉普斯真的下台一鞠躬，有消息指出，前勇士主帥傑克森（Mark Jackson）可能有機會接掌兵符。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言