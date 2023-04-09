NBA／執教拓荒者兩年僅獲60勝 傳畢拉普斯即將下課

在拓荒者連續兩年無緣季後賽之際，這樣的結果無疑是令人難以接受，根據當地記者巴佛德（Landon Buford）的報導，有多方消息透露，主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）預計將會被球團解雇，成了今夏首位下課的總教練。

畢拉普斯是在2020-21年擔任快艇助理教練，隨後他以5年合約接手了拓荒者。不過執教第一年，拓荒者僅拿下27勝55敗，今年賽季也只稍微進步到33勝48敗，早早就決定賽季提前「關機」。

除了新秀年以外，這也是里拉德（Damian Lillard）生涯首度連續兩年沒有季後賽可打，對比他本季的進攻火力大爆發，以平均32.2分創生涯新高，更顯落寞。

倘若畢拉普斯真的下台一鞠躬，有消息指出，前勇士主帥傑克森（Mark Jackson）可能有機會接掌兵符。