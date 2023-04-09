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NBA／對抗青年菁英展現無私球風 詹皇大兒子：很棒的經歷

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹皇(右)與大兒子布朗尼。 法新社
詹皇(右)與大兒子布朗尼。 法新社

在今天進行的「NIKE籃球峰會（NIKE Hoop Summit）」中，美國隊以90比84擊敗世界隊，眾所矚目的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）長子布朗尼（Bronny James），在這場比賽上場21分鐘，9投4中得到11分4籃板，助攻抄截阻攻各有1次，有多次關鍵進球表現。

賽後布朗尼提到父親在中場休息時對他的鼓勵。「基本上他就是讓我去打我的比賽，他知道我有能力去做到什麼，他只是想從我身上看到這一點。」

在比賽還剩下4分51秒時，布朗尼命中一記三分球，將領先差距擴大到6分；隨後在防守端製造對方失誤。幾分鐘之後，當美國隊領先縮小到3分差，布朗尼又在禁區拿到重要分數。

「我總是努力對自己保持信心，即使在比賽一開始就出手落空。我只是努力打我的比賽，我知道好事總會來臨。我對結果很滿意。」布朗尼說。

被問到在這段時間是否有展現出哪些個人特質？布朗尼則表示：「當然，我可以打出高水準的防守，我是一個聰明的球員。我能打出正確的比賽。我不是特別渴望球權，我能釋放球權，希望大家知道我是個好球員和好隊友。」

「這是一次很棒的經歷，高水平的籃球對抗，讓我為下一個層級的比賽做好準備。我一直很感激能有這樣的經歷，能和一群出色的人們共同參與這件事。」布朗尼說。

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