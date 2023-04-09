NBA／數據爆發仍無緣季後賽 傳獨行俠憂唐西奇出走

上季打到西區冠軍賽的獨行俠，休賽季未能留住布朗森（Jalen Brunson）形成隱患，加上季中交易大限前引進厄文（Kyrie Irving）的豪賭失敗，導致球隊戰力瞬間崩跌，排名一路下探，從西區前6名直接掉出附加賽資格之外，慘澹收場，結束連3年闖進季後賽的表現。

輸掉季後賽固然讓獨行俠保有機會爭取今年前10順位保護的選秀權，透過戰力的重整，明年賽季另起爐灶。然而擺在眼前的問題是，當家球星唐西奇（Luka Doncic）是否還能容忍這樣的挫敗？

根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）的報導，傳出獨行俠內部擔憂堂西奇有可能會在2024年夏天提出交易申請。

單就個人表現來說，唐西奇本季在球權使用率（USG%）飆出生涯最高的情況下，完全主導了球隊攻勢，場均上場時間衝到36.2分鐘，可以得到32.4分8.6籃板8助攻1.4抄截，投籃命中率49.6%，上場時間、得分、投籃命中率和抄截都創下新高。唐西奇的成績一度讓他成為年度MVP的熱門人選。

據麥克馬洪透露，唐西奇在今年賽季首次主動和球隊管理階層商討人事方面的討論；即便球隊可動用資產有限，他仍是參與推動了有關厄文的交易案。雖然這些說法過去已經遭到老闆庫班（Mark Cuban）的否認。

唐西奇目前的合約將在2027年夏天才會到期，其中2026-27年賽季為球員選項。