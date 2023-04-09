快訊

楊永明再槓總統府 「2重要人物缺席國安會」

采子淚崩！當眾鞠躬5秒道歉 自責劈腿傷害人

NBA／數據爆發仍無緣季後賽 傳獨行俠憂唐西奇出走

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇和厄文合體16場比賽僅拿到5勝11敗。 路透社
唐西奇和厄文合體16場比賽僅拿到5勝11敗。 路透社

上季打到西區冠軍賽的獨行俠，休賽季未能留住布朗森（Jalen Brunson）形成隱患，加上季中交易大限前引進厄文（Kyrie Irving）的豪賭失敗，導致球隊戰力瞬間崩跌，排名一路下探，從西區前6名直接掉出附加賽資格之外，慘澹收場，結束連3年闖進季後賽的表現。

輸掉季後賽固然讓獨行俠保有機會爭取今年前10順位保護的選秀權，透過戰力的重整，明年賽季另起爐灶。然而擺在眼前的問題是，當家球星唐西奇（Luka Doncic）是否還能容忍這樣的挫敗？

根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）的報導，傳出獨行俠內部擔憂堂西奇有可能會在2024年夏天提出交易申請。

單就個人表現來說，唐西奇本季在球權使用率（USG%）飆出生涯最高的情況下，完全主導了球隊攻勢，場均上場時間衝到36.2分鐘，可以得到32.4分8.6籃板8助攻1.4抄截，投籃命中率49.6%，上場時間、得分、投籃命中率和抄截都創下新高。唐西奇的成績一度讓他成為年度MVP的熱門人選。

據麥克馬洪透露，唐西奇在今年賽季首次主動和球隊管理階層商討人事方面的討論；即便球隊可動用資產有限，他仍是參與推動了有關厄文的交易案。雖然這些說法過去已經遭到老闆庫班（Mark Cuban）的否認。

唐西奇目前的合約將在2027年夏天才會到期，其中2026-27年賽季為球員選項。

相關新聞

NBA／獨行俠擺爛、庫班「神秘微笑」？ 聯盟啟動調查

在戰績一落千丈後，獨行俠隊果斷按下按鈕選擇「坦克」，但或許是行動太過明顯，在昨日對上公牛隊比賽後，NBA宣布將對獨行俠進行調查。 由於過往從尼克隊交易來波爾辛吉斯（Kristaps Porzin

NBA／自信健康無人能敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們

勇士隊在季後賽的起點仍未確定，但球隊老大哥之一湯普森（Klay Thompson）卻對這支球隊信心滿滿。 雖然在昨日擊敗國王隊後，勇士排名一度上升至西區第五名，但由於快艇隊稍早擊敗拓荒者隊，使得

NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

湖人隊昨晚以121：107擊敗太陽隊，不僅確保球隊本季將獲得過五成的勝率，根據NBA官網，他們還創下了一項40年來僅有3支球隊達標的紀錄。 在11月時，很難想像湖人在球季結束時能贏下過半數的比賽

NBA／數據爆發仍無緣季後賽 傳獨行俠憂唐西奇出走

上季打到西區冠軍賽的獨行俠，休賽季未能留住布朗森（Jalen Brunson）形成隱患，加上季中交易大限前引進厄文（Kyrie Irving）的豪賭失敗，導致球隊戰力瞬間崩跌，排名一路下探，從西區前6

NBA／雷納德也會訓罵球隊？ 泰隆魯：他聲音不夠大

快艇今天在擊敗拓荒者之後，排名重新回到西區第五，例行賽最終戰將在客場面對太陽。 賽前太陽方面已經決定讓主力球員休兵，持盈保泰，備戰之後的季後賽首輪硬仗，這對快艇的晉級之後來說自然是一大利多。倘若

NBA／主力悍將亞當斯傳報銷 灰熊季後賽之路現隱憂

灰熊本季再度以西區第二名進入季後賽，然而，稍早卻傳出主力中鋒亞當斯（Steven Adams）可能將整季報銷的壞消息。 在1月22日，對上太陽隊比賽中，亞當斯在爭球過程傷到了右膝後十字韌帶。雖原

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦