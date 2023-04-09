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NBA／雷納德也會訓罵球隊？ 泰隆魯：他聲音不夠大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德專注帶領快艇前進季後賽。 美聯社
雷納德專注帶領快艇前進季後賽。 美聯社

快艇今天在擊敗拓荒者之後，排名重新回到西區第五，例行賽最終戰將在客場面對太陽。

賽前太陽方面已經決定讓主力球員休兵，持盈保泰，備戰之後的季後賽首輪硬仗，這對快艇的晉級之後來說自然是一大利多。倘若快艇如預期般客場獲勝，雙方將會在季後賽首輪正面對決。

預計會本季第2次出席「背靠背」比賽的快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard），將全力為球隊爭取季後賽門票。被問到如何看待擁有杜蘭特（Kevin Durant）的太陽，雷納德仍是一貫的省話風格。

「我還沒有去評估過這支球隊，所以這個問題你得去問他們。我們明天會贏得比賽，我所關注的只有這個。」雷納德說。

談到本季快艇的狀況，雷納德則表示：「雖然因為傷病問題，我們經歷一些起伏，但最終還是以強勢表現打到現在。希望接下來我們能在季後賽取得一些成績，首要就是先拿下明天比賽的勝利，然後前進到季後賽拚搏。」

在今天對拓荒者的上半場，快艇甚至還落後6分之多，但中場休息過後，在雷納德的帶動下，快艇單節轟進8顆三分球，豪取45分，比賽局勢也隨之逆轉，快艇從而掌控住局面。

賽後，快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）透露自己在中場時痛罵了全隊。「我罵了很多。」媒體也追問，「雷納德也會罵人嗎？」

泰隆魯笑著說：「可能會吧。但他的聲音不夠大。」

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