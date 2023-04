NBA／主力悍將亞當斯傳報銷 灰熊季後賽之路現隱憂

灰熊本季再度以西區第二名進入季後賽,然而,稍早卻傳出主力中鋒亞當斯(Steven Adams)可能將整季報銷的壞消息。

在1月22日,對上太陽隊比賽中,亞當斯在爭球過程傷到了右膝後十字韌帶。雖原先預估只會錯過3至5個星期,但在上月8日接受幹細胞注射後,亞當斯錯過了整個例行賽。

不僅如此,根據「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)的說法,亞當斯或許也不會在季後賽露面,「由於右膝蓋傷勢,灰熊中鋒亞當斯很有可能錯過整個季後賽。上月曾接受幹細胞療法的亞當斯,自一月起便因傷缺席至今。」

亞當斯在季前才獲得兩年2520萬美元的延長續約,在本季繳出場均8.6分、11.5籃板、1.1封蓋的成績。他強悍的防守以及優秀的掩護,是灰熊能夠連兩季超過50勝的關鍵之一。如今他的報銷,將對球隊季後賽之旅埋下隱憂。

為了填補長人空缺,灰熊稍早也與領有雙向合約的洛夫頓(Kenneth Lofton Jr.)簽下一筆四年700萬美元的正式合約。洛夫頓身高6呎6吋,體重達275磅,可說是重型前鋒。洛夫頓本季在效力灰熊發展聯盟附屬球隊期間,場均得到20.2分10.5籃板,帶領球隊取得23勝9敗的戰績,排名西區第二,並獲選本季發展聯盟最佳新秀。

