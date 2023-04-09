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NBA／自信健康無人能敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森對球隊在季後賽的發揮相當有自信。 法新社
湯普森對球隊在季後賽的發揮相當有自信。 法新社

勇士隊在季後賽的起點仍未確定，但球隊老大哥之一湯普森（Klay Thompson）卻對這支球隊信心滿滿。

雖然在昨日擊敗國王隊後，勇士排名一度上升至西區第五名，但由於快艇隊稍早擊敗拓荒者隊，使得戰績與其相同，但在組內表現較差的勇士被擠至第六名。此外，排名在勇士後面的湖人、鵜鶘等隊也仍有排名上升的可能性。

不僅如此，即便最終無須通過附加賽取得季後門票，勇士仍須對上國王或太陽等排名較高、具主場優勢的球隊。然而，湯普森卻認為，季後賽就是勇士的天下。「當我們健康的時候，我找不到任何一支能在7場比賽中擊敗我們的球隊。」

雖然口氣極具自信，但湯普森也表示，若要在季後賽走得遠，球隊需要做到三點，分別是「珍惜球權」、「別做不好的出手」、「在防守端保持溝通」，並說：「如果我們能做到這些，球隊很有機會能衛冕冠軍。」

勇士將在明日對上主力休兵的拓荒者，雖然看起來並非硬仗，但球隊必須確保獲勝，才能在西區排名卡位戰位居上風。

湯普森 勇士 快艇 拓荒者

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