NBA／有望季後賽回歸？喬治傷後首次現身快艇主場

快艇隊球星喬治(Paul George)在稍早球隊與拓荒者隊的比賽現身,也讓球迷聯想他是否能在季後賽回歸賽場。

喬治在上月21日的比賽,一次與多特(Luguentz Dort)的爭搶籃板中以一個可怕角度落地,隨後便因此退場,最後被確認為膝部傷勢並一路缺賽至今。對於這次經歷,喬治也為多特辯護,「我不認為多特是出於惡意,他只是努力在打球。」

稍早比賽,喬治自傷後首次跟隨球隊出賽。根據畫面,他並沒有柱著枴杖,只是在受傷的右膝蓋上綁有護具。由於喬治的恢復狀況看來相當良好,使得外界相當期待他的回歸日將近。

不過,快艇記者阿扎利(Tomer Azarly)表示,喬治何時復出尚無定論,「快艇明星喬治持續接受復健及治療,以解決他扭傷的膝蓋。他並沒有回歸的時程。」

雖然快艇在少了喬治的情況下仍打出不俗戰績,目前以43勝38負位居西區第5,首輪很可能將對決太陽;面對強敵,球隊仍需要喬治的戰力挹注,才能在今年賽季走得更遠。

Paul George has arrived for Clippers-Blazers without crutches, but with a brace on his right knee.



This is PG’s first game since suffering his knee injury vs. OKC.



