NBA／有望季後賽回歸？喬治傷後首次現身快艇主場
快艇隊球星喬治（Paul George）在稍早球隊與拓荒者隊的比賽現身，也讓球迷聯想他是否能在季後賽回歸賽場。
喬治在上月21日的比賽，一次與多特（Luguentz Dort）的爭搶籃板中以一個可怕角度落地，隨後便因此退場，最後被確認為膝部傷勢並一路缺賽至今。對於這次經歷，喬治也為多特辯護，「我不認為多特是出於惡意，他只是努力在打球。」
稍早比賽，喬治自傷後首次跟隨球隊出賽。根據畫面，他並沒有柱著枴杖，只是在受傷的右膝蓋上綁有護具。由於喬治的恢復狀況看來相當良好，使得外界相當期待他的回歸日將近。
不過，快艇記者阿扎利（Tomer Azarly）表示，喬治何時復出尚無定論，「快艇明星喬治持續接受復健及治療，以解決他扭傷的膝蓋。他並沒有回歸的時程。」
雖然快艇在少了喬治的情況下仍打出不俗戰績，目前以43勝38負位居西區第5，首輪很可能將對決太陽；面對強敵，球隊仍需要喬治的戰力挹注，才能在今年賽季走得更遠。
Paul George has arrived for Clippers-Blazers without crutches, but with a brace on his right knee.— Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 8, 2023
This is PG’s first game since suffering his knee injury vs. OKC.
pic.twitter.com/BPzDmYRSAq
Clippers star Paul George continues to undergo exercises and therapies to rehabilitate his sprained knee.— Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 8, 2023
There is no timeline for his return to play.
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