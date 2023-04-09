NBA／灰狼決戰鵜鶘拚排名 愛德華：拿出戰鬥精神

灰狼在今天與馬刺的比賽中，全隊砍進賽季最多的24顆三分球，於此役中寫下單場151分隊史得分紀錄。愛德華（Anthony Edwards）投中4顆三分球，攻下全場最高的33分。

雖然灰狼以20分之差大勝馬刺，不過快艇今天的勝利，讓灰狼隊只能參加附加賽。灰狼例行賽最後一戰將面對排名在前的鵜鶘，倘若可以獲勝，雙方戰績將會相同，比較對戰成績，灰狼名次將可以上升，增加晉級季後賽的機會。

目前雷霆已經篤定排名西區第10，湖人雖排第7，最後一戰即便擊敗爵士，仍得看勇士和快艇的臉色，在這兩隊的對手都已經提前關機情況下，湖人很高機會還是只能以第7種子身分打附加賽。屆時對手可能就是鵜鶘或灰狼其中一隊。

談到明天回到主場對決鵜鶘，愛德華表示：「我們就是要出場比賽，打出壓迫感，保持專注。這場比賽超級重要，將決定排名，我們必須拿出戰鬥的精神。」

唐斯（Karl-Anthony Towns）此戰貢獻22分，康利（Mike Conley）20分5助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）10分13籃板5助攻4阻攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）各拿16分，普林斯（Taurean Prince）15分。

馬刺例行賽最後一戰將面對獨行俠，雙方堪稱也是一場友誼之戰，馬刺如果落敗，單季戰績21勝61敗將會寫下隊史第2差表現。

馬刺單季戰績最差一季出現在1996-97年賽季，當年他們僅20勝62敗，但最後卻是一舉抽中狀元籤，選來超級長人鄧肯（Tim Duncan），從而開啟將近20年的盛世。

如今，馬刺也期盼再次複製這樣的過程，以全聯盟最高的狀元籤機率拿到心儀的天才新星。