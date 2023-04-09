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NBA／20年老將海斯倫迎最終戰 詹皇領銜熱火群星獻祝福

聯合新聞網／ 綜合報導
海斯倫近年上場機會稀少，多在板凳席穩定軍心。 美聯社
海斯倫近年上場機會稀少，多在板凳席穩定軍心。 美聯社

熱火隊大學長海斯倫（Udonis Haslem）已為球隊奮戰20年，並將在近日完成生涯最後一場例行賽，這也使他收到熱火眾多前球星的祝福。

雖然在2002年選秀並未被任何球隊青睞，海斯倫仍在隔年以自由球員身分加入熱火，並在之後成為先發大前鋒，幫助球隊在之後拿下隊史首座冠軍。雖然海斯倫自2014-15賽季後上場機會銳減，但熱火仍肯定他於更衣室帶來的幫助，因此仍持續與海斯倫續約。

在邁入第20個年頭後，海斯倫於上月宣布，本賽季結束時，自己將褪下球衣、高掛球鞋。熱火將在12日對上老鷹隊的比賽，迎來本季收官戰，屆時不論有無上場，都會是海斯倫最後一次在例行賽以球員身份跟隨球隊，如此時刻，也讓熱火專門為他製作了一部紀念影片。

在影片中，能看到韋德（Dwyane Wade）、詹姆斯（Lebron James）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）等披過熱火球衣的名將為海斯倫獻上祝福。如詹姆斯就說：「跟你一起在每個夜晚奮戰，對我來說是種享受，熱火國度永遠不會忘了你為球隊帶來什麼，向你致敬，愛你！」

在20年的熱火生涯中，海斯倫總計獲得場均7.5分、0.8助攻、6.6籃板的成績，並曾隨隊拿下三座總冠軍，球隊總裁萊里（Pat Riley）也承諾退休他的40號球衣。

熱火 詹姆斯

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