NBA／20年老將海斯倫迎最終戰 詹皇領銜熱火群星獻祝福

熱火隊大學長海斯倫(Udonis Haslem)已為球隊奮戰20年,並將在近日完成生涯最後一場例行賽,這也使他收到熱火眾多前球星的祝福。

雖然在2002年選秀並未被任何球隊青睞,海斯倫仍在隔年以自由球員身分加入熱火,並在之後成為先發大前鋒,幫助球隊在之後拿下隊史首座冠軍。雖然海斯倫自2014-15賽季後上場機會銳減,但熱火仍肯定他於更衣室帶來的幫助,因此仍持續與海斯倫續約。

在邁入第20個年頭後,海斯倫於上月宣布,本賽季結束時,自己將褪下球衣、高掛球鞋。熱火將在12日對上老鷹隊的比賽,迎來本季收官戰,屆時不論有無上場,都會是海斯倫最後一次在例行賽以球員身份跟隨球隊,如此時刻,也讓熱火專門為他製作了一部紀念影片。

在影片中,能看到韋德(Dwyane Wade)、詹姆斯(Lebron James)、歐尼爾(Shaquille O’Neal)等披過熱火球衣的名將為海斯倫獻上祝福。如詹姆斯就說:「跟你一起在每個夜晚奮戰,對我來說是種享受,熱火國度永遠不會忘了你為球隊帶來什麼,向你致敬,愛你!」

在20年的熱火生涯中,海斯倫總計獲得場均7.5分、0.8助攻、6.6籃板的成績,並曾隨隊拿下三座總冠軍,球隊總裁萊里(Pat Riley)也承諾退休他的40號球衣。

You're gonna need tissues handy for this one 🥹



Ahead of @ThisIsUD's final game his teammates from all eras of his 20 year career have nothing but love for OG pic.twitter.com/YjrE7wvkc5