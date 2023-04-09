NBA／快艇下半場甩開對手 祖巴茲：暖機有點慢

洛杉磯快艇隊今天以136-125擊敗波特蘭拓荒者隊，距離季後賽席次又更近一步，雷納德（Kawhi Leonard）此役得27分，替補的鮑威爾（Norman Powell）也貢獻了23分。

法新社報導，快艇隊在拿下這場勝利後，目前戰績與衛冕的金州勇士隊同為西區第5，但快艇隊是否能直接進入季後賽，而不是排在西區第7至10名之間先打附加賽，這要等到明天例行賽最後一場賽事結果出爐後才能決定，明天NBA各隊都將出戰。

快艇隊在這場比賽中，開賽一度落後拓荒者隊多達10分，不過在上半場結束前將比分差距縮小到6分，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）表示，「我們開賽暖機有點慢」，「我們知道必須振作，需要一場勝利，因此帶勁地完成任務。」

快艇隊在第三節以45-26反超拓荒者，控制了整場局面。雷納德本節拿下13分，全隊全場12個三分球，有8個是在這節投進。快艇隊接著在第四節將領先優勢擴大到最多19分。

快艇隊明天將迎戰排名第4的鳳凰城太陽隊，季後賽排名也將隨之出爐，快艇與太陽之戰可能是季後賽第一輪預演。