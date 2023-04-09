NBA／獨行俠擺爛、庫班「神秘微笑」？ 聯盟啟動調查

在戰績一落千丈後，獨行俠隊果斷按下按鈕選擇「坦克」，但或許是行動太過明顯，在昨日對上公牛隊比賽後，NBA宣布將對獨行俠進行調查。

由於過往從尼克隊交易來波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的緣故，獨行俠若於今年選秀會上抽中第10順位後的籤，此選秀權將被尼克擁有。因此，在確認季後賽機會渺茫後，獨行俠在週六主場迎戰公牛時，輪休了唐西奇（Luka Doncic）外的所有主力。

賽前，厄文（Kyrie Irving）、克萊柏(Maxi Kleber）因「傷病復原」而缺席比賽；伍德（Christian Wood）、格林（Josh Green）也以「輪休」為由作壁上觀。可能是為了主場舉辦的「斯洛維尼亞主題日」，唐西奇在比賽開端仍有上場，卻也在打完首節沒過多久便下場休息，使得公牛最終以115：112抱走勝利。

Mark Cuban reacts to the Mavs missing the game-tying shot.https://t.co/BboJ4LXo6z pic.twitter.com/XhHGOz9vDT — Rob Perez (@WorldWideWob) 2023年4月8日

也許是看到獨行俠明顯的意圖，或是老闆庫班（Mark Cuban）確認輸球時的「神秘微笑」，聯盟罕見地由發言人貝斯（Mike Bass）在賽後發表聲明，表示將調查球隊是否有「擺爛」因素，「NBA已開始調查獨行俠在對上公牛時，球隊決定陣容名單、比賽執行的情況，其中包含這些行為背後的動機。」

雖然過往少有類似案例，但若最終真對獨行俠進行懲處的話，將對本季狀況頻傳的球隊造成更大傷害。