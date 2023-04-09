NBA／快艇重返西區第五 泰隆魯：例行賽最終戰不輪休

面對提前放暑假的拓荒者，快艇雖然上半場打玩還處於6分落後局面，但第三節團隊火力全開豪取45分，一口氣將比分拉開，加上鮑威爾（Norman Powell）第四節接手進攻，個人獨拿14分，快艇充分掌握主動權，牢牢控制比賽局勢，最終以136比125拿下勝利。

快艇取得2連勝後，最近6戰拿下4勝，排名重新壓過勇士，暫居西區第5；例行賽最後一戰快艇將作客鳳凰城，如果順利奪勝，將會以第5種子身分首輪對戰太陽。

雷納德（Kawhi Leonard）攻下27分8籃板4助攻，他在第三節獨拿13分，搭配貝頓（Nicolas Batum）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）合拿16分，帶動快艇一波猛烈攻勢，奠定贏球基礎。

衛斯特布魯克14投9中獲得20分6籃板6助攻，第四節表現優異的鮑威爾得到23分5助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）14分10籃板。

對於明天作客太陽一戰，快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）透露沒有輪休計畫，這意味著雷納德將會是本季第2次打「背靠背」的比賽，全力爭取季後賽門票。不過值得注意的是，太陽延續前一場的策略，例行賽最終戰主力將會全部休兵。

「我現在的感覺很好，我只想進季後賽，不管是第幾種子。去年我們錯過了季後賽，如今我最關注的點就是確保我們可以打進季後賽。」泰隆魯說。