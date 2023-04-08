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NBA／全力調整身體狀態 詹姆斯：附加賽前到定位

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人雙星積極調整身體狀態。 法新社
湖人雙星積極調整身體狀態。 法新社

「詹杜之戰」再次化為流水，不過對詹姆斯（LeBron James）來說，眼前最重要的並非雙星之爭，而是確保湖人能夠拿到季後賽門票。

在太陽4大主力休兵情況下，湖人今天順利拿下勝利，排名持續緊追快艇和勇士，最後一戰主場面對爵士仍是有很高贏面，不過若想要直接拿到季後賽門票，恐怕還是得看上述兩隊的臉色。

從整體形勢來看，湖人將有很高的機率要打附加賽，對手很有機會就是鵜鶘。談到下週對於可能登場重要戰役的感受，詹姆斯表示：「我也想知道什麼感覺。雖然我有一些超能力，但還是無法知道自己3天之後的感受。我們眼前還剩下一場例行賽，得先顧好這件事情，然後才去關注接下來會發生什麼。不管怎樣。我們都會做好準備的。」

對於自己身體恢復情況，詹姆斯則說道：「我還在努力之中，盡可能讓身體得到休息，與此同時我仍得做好訓練和其他工作。當季後賽或附加賽開始之際，我大概就能將身體調整到位。」

另一方面，今天拿下14勝21籃板4助攻3阻攻的戴維斯（Anthony Davis）賽後則透露自己需要稍微休息一下。「我感覺我明天需要休息一下，然後再看看我們的排名會出現什麼變化。」

快艇將在主場迎戰拓荒者，最後一場則是作客鳳凰城。

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