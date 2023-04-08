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NBA／勇士首輪若對決國王？ 湯普森：感覺會很特別

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森對國王拿到全隊最高分。 法新社
湯普森對國王拿到全隊最高分。 法新社

在國王輪休主力情況下，仍在爭取季後賽門票的勇士精銳盡出，在下半場順利拉開比分差距，以22分之差輕鬆過關。如此一來，勇士排名也提升到西區第5，不過能否確定排名順序，仍得要贏得例行賽最後一戰，同時看快艇戰績而定。

由於快艇對戰同組球隊成績優於勇士，一旦雙方戰績相同，快艇排名將靠前，這意味著勇士可能會落到西區第6，首輪將會與國王正面交鋒。

談到這樣的可能性，這場比賽飆進29分的湯普森（Klay Thompson）賽後表示：「這很棒，我不知道過去有沒有發生過？。這將會非常特別，我們和國王都位於加州，也都擁有很出色的球迷。在布朗（Mike Brown）教練帶領下，他們打得很團結很努力。以客場作戰來說，這也很不錯。」

如果勇士和國王在首輪交手，這將是國王自1985-86球季搬遷至沙加緬度後的第一次，這兩座城市只相距90英里，但從未在同年打進季後賽。對於球迷來說，將是非常新鮮又充滿話題的對戰組合。

總教練柯爾（Steve Kerr）則是表示，倘若球隊打進季後賽，「大家的表現必須要比今晚這場比賽更好才行。」

勇士此戰出現多達24次失誤，是國王的一倍之多，更重要的是，勇士本季客場戰績僅10勝30敗，全聯盟第4差。

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