NBA／單季奮戰83場例行賽 布里吉斯譜寫「超級鐵人傳說」

布里吉斯（Mikal Bridges）今天面對魔術拿到22分，幫助籃網拿下勝利，加上熱火的落敗，籃網確定取得東區第6名席次，正式挺進季後賽。

對於依依不捨才離開鳳凰城的布里吉斯來說，能夠打進季後賽至少能夠平衡一些內心對於交易的複雜情感。另一方面，被喻為新世代「鐵人」的布里吉斯，也是逼近一項特殊的成就。

太陽時期所打的56場比賽，布里吉斯來到布魯克林後又效力了26場，本季累積82場比賽未缺席，如果他出賽了例行賽最後一戰，整年下來他將足足打了83場。

根據統計，上一位能夠單季打超過82場比賽的球員，要追溯到2014-15年的史密斯（Josh Smith）。當年史密斯先後效力活塞和火箭，整季83場出賽全勤。

此外，就《ESPN》的統計，聯盟共有41位球員在單一例行賽打了至少83場，最多場次紀錄則是貝拉米（Walt Bellamy）。貝拉米在1968-69年賽季一共打了88場例行賽。

事實上，布里吉斯的全勤模範生形象早就不是新聞了，從他加入聯盟以來，這5個賽季還沒有缺席過任何一場比賽。如此耐操耐打、潛力出眾的頂級3D球風，也是籃網當初在交易時堅持要得到他的關鍵因素。

「布里吉斯是NBA的鐵人。」丁威迪說。籃網總管馬克斯（Sean Marks）則表示：「他已經連續打了將近400場比賽，在當今時代可說是獨一無二。」

不僅是例行賽全勤，布里吉斯也沒有錯過任何一場季後賽。「這很有趣，我打了所有比賽，甚至還多打了一場。不過這幾年我一直在打季後賽，所以一季打超過82場對我來說已經持續好幾年了，這項紀錄只是個有趣的小插曲。」

至於對近來聯盟風行的「負荷管理」，布里吉斯有自己的想法。

「對於缺席比賽我不會反感，每個人都有自己的理由，而且我認為如果球員因為受傷或是從傷病中恢復等原因而不參加比賽，這都是非常合理，我能理解。每個人的身體狀態都不同，我可能膝蓋被撞了一下卻沒事，但有些人可能第2天在受傷處就會腫脹無法走動。」布里吉斯說。