NBA／遭碎玻璃割傷手指 布朗：備戰季後賽沒問題

在今天塞爾蒂克輕取暴龍的比賽中，泰托姆（Jayson Tatum）、豪瑟（Sam Hauser）、普里查德（Payton Pritchard）分別都拿超過20分，不過布朗（Jaylen Brown）卻因右手手指撕裂傷不克出賽。

布朗的手傷並非來自於場上爭鬥或內部訓練造成，而是在家裡的一場意外。布朗透露：「我在家裡澆花時弄倒了一個花瓶，結果手被碎玻璃割傷了，為此還縫了5針。」雖然遭遇傷勢，布朗也直言這影響不大，「我會為季後賽做好準備的。」

Jaylen Brown cut his right hand picking up a glass vase he knocked over while watering his plants last night and got 5 stitches. Said he’s expected to be ready for the playoffs, but he’s pissed. pic.twitter.com/JMVYnwGgtN — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) 2023年4月7日

綠衫軍主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）同樣認為布朗的手傷幸好不是很嚴重。「布朗的傷勢不嚴重，就是手指割傷而已，沒什麼大問題，他會沒事的。這將不會影響到他在季後賽的發揮。」

布朗在2月初因為在爭搶籃板時被撞到臉部，導致出現一些骨折的狀況，被迫只能戴上面具。布朗在3月底曾透露將要拿掉面具，不過因為母親的建議，他還是繼續保留戴在臉上，而他也坦言自己好像開始喜歡上戴面具了。