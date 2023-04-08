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NBA／獨行俠「髮夾彎」放棄拚附加賽 基德：高層的決定

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠多名主力輪休，唐西奇也只打了第一節。 美聯社
獨行俠多名主力輪休，唐西奇也只打了第一節。 美聯社

想打附加賽除了自助還得人助的獨行俠，幾天前才喊話不會關機主力拚戰到底，今日卻在高層介入下政策大轉彎，一口氣輪休厄文（Kyrie Irving）等5主力，唐西奇（Luka Doncic）也只打了第一節，最終「順利」以112：115輸給公牛，本季確定遭到淘汰，老闆庫班（Mark Cuban）坦言這麼做就是為了保護選秀權，是球隊「必要之惡」。

確定排東區第10要打附加賽的公牛今日作客達拉斯，沒讓德羅展（DeMar DeRozan）與拉文（Zach LaVine）雙星出賽，看似是獨行俠大利多，沒想到賽前卻宣布厄文、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、格林（Josh Green）、克萊柏（Maxi Kleber）與伍德（Christian Wood）都不會打，一口氣讓了五名主力，並且預告唐西奇為了主場斯洛維尼亞的活動日只會打第一節。

獨行俠教頭基德坦言不再拚附加賽是高層的決定。 美聯社
獨行俠教頭基德坦言不再拚附加賽是高層的決定。 美聯社

總教練基德（Jason Kidd）賽前受訪時表示，這是來自於球團的決定：「我們了解自己的處境，附加賽還有一線生機，但高層最終決定喊卡，事情就是這麼一回事。」

「全隊下午都討論過了，我們必須向前看，今天上場的球員仍會全力拚戰，你還是必須展現職業態度，不能欺騙比賽」，基德補充說。

被問到唐西奇對於球隊等同放棄賽季的反應，基德表示：「我無法代他發言，但當你回頭看，我們總是說只要有機會就會拚到底，直到今天才被告知要做點不一樣的事，唐西奇只會打第一節後就會退場休息。」

獨行俠政策「髮夾彎」的原因與選秀權有關，由於當年與尼克的波爾辛吉斯（Kristaps Porziņgis）交易案，他們送出的首輪籤就是今年的前10順位保護，而依賽前戰績，卻正好落在尷尬的第10~14亂集團區間，因此只有輸到底才有較高機率守住首輪籤。

老闆庫班坦言為了獨行俠的未來，不得不做出輪休決定。 美聯社
老闆庫班坦言為了獨行俠的未來，不得不做出輪休決定。 美聯社

過去曾在2018年公開坦言球隊正在「坦」，而被聯盟罰款60萬美元的獨行俠老闆庫班，今晚也直言不諱，「以現況而言，我很清楚球迷都知道保住首輪籤才是最聰明的作法，球員可是一點都不想這麼做，於是我按下了『開關』。」

基德也證實這是庫班與總管哈里森（Nico Harrison）的指示，他並沒有參與其中。至於他是否也同意，這位名帥則幽默回應：「他們是我老闆，所以當然，我說了yes！」

Jason Kidd Kyrie Irving Tim Hardaway Jr. Luka Doncic

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