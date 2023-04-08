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NBA／太陽輪休4星送大禮 湖人末節才甩開贏得辛苦

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯(左)強攻禁區。 美聯社
戴維斯(左)強攻禁區。 美聯社

在種子序排名已經確定的情況下，太陽今天作客洛城決定持盈保泰，4大戰將杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）和艾頓（Devin Booker）全都休兵，也給了仍在爭取季後賽門票的湖人一項大利多。

不過湖人在比賽面對太陽的後備部隊打得也是飽受威脅，上半場甚至還處於落後局面。但在畢永柏（Bismack Biyombo）和佩恩（Cameron Payne）都出現傷病情況，下半場都未出賽，大幅影響到球隊整體戰力。

湖人後續也把握住這樣的機會，第三節靠著戴維斯（Anthony Davis）和里夫斯（Austin Reaves）合拿17分，團隊繳出54.2%的投籃命中率，逐步拉開比分；太陽無心戀戰，湖人總算在第四節比賽甩開對手，一度領先達16分，最終以121比107收下勝利。

湖人目前仍落後第6名的快艇0.5場勝差，例行賽最後一戰將面對爵士，只要能取勝，至少能維持西區第7名席次；至於牽動排名的關鍵就看快艇後續兩場對拓荒者和太陽的比賽。

以目前西區形勢來看，勇士和快艇可以主動決定自己手上的季後賽門票，湖人只能被動等待，冀望上述兩隊的落敗，進而取得獲季後賽門票的一絲機會。

羅素（D'Angelo Russell）拿到24分3籃板3助攻，戴維斯得到14分21籃板4助攻3阻攻，畢斯利（Malik Beasley）21分，詹姆斯（LeBron James）則有16分6籃板6助攻。

太陽陣中以克雷格（Torrey Craig）的18分為最高，蘭德爾（Jock Landale）17分10籃板。

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