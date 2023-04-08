NBA／威廉森無緣出席附加賽 何時回歸仍是未知數

例行賽還剩兩場比賽的鵜鶘，極有可能要在附加賽爭取最後的季後賽門票，不過壞消息是，球隊總管葛里芬（David Griffin）透露，禁區悍將威廉森（Zion Williamson）還是無法如願復出參與重要比賽。

葛里芬在接受採訪時表示，球團對於威廉森的復原情況抱持謹慎態度，已經排除讓他在附加賽回歸的可能，現階段最好情況大概也是讓他能在季後賽首輪期間開始進行訓練。

「威廉森何時能進行5對5訓練都視他的恢復情況而定，與球隊戰績排名無關。到目前為止，威廉森還沒達到重返球場的水準。在一切沒有達到標準之前，我們不會讓他參與5對5全場訓練。」葛里芬說。

葛里芬亦透露，只要威廉森找到感覺，可以開始為下一階段做準備，他會跟球隊告知，只是現在還沒有達到這樣的地步。

威廉森本季前面出賽29場，場均攻下26分7.0籃板4.6助攻，幫助鵜鶘在前36場比賽打出23勝13敗的戰績，甚至一度排名西區前3強。不過從今年1月3日之後，威廉森受到腿筋傷勢影響就未再上場比賽，鵜鶘接下來戰績也只有18勝26敗。

原本看似搖搖欲墜的鵜鶘，所幸在英格倫（Brandon Ingram）、麥凱倫（C.J. McCollum）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的捍衛之下，搭配防守端的投入，近10場比賽勇奪8勝，讓他們一路緊咬湖人、勇士、快艇等隊，保有直接獲得季後賽門票的可能性。