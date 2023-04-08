NBA／東區前10強出爐 熱火、老鷹、暴龍、公牛爭最後門票
相較於西區5到10名的混亂形勢，東區相對明朗許多，特別是在今天主要球隊比賽過後，前6名與7到10名的附加賽排名順序也就此底定。
在今天比賽中包括熱火敗給巫師、籃網輕取魔術，這讓東區前6名席次確定。另一方面，老鷹擊敗76人，公牛擊敗獨行俠，暴龍不敵塞爾蒂克，東區7到10名的排名也是塵埃落定。
前6名球隊分別是公鹿、塞爾蒂克、76人、騎士、尼克、籃網；7到10名則為熱火、老鷹、暴龍、公牛。
尼克和騎士、76人和籃網將在首輪對決，至於公鹿和塞爾蒂克則要等待附加賽的勝負結果。
熱火將和老鷹爭取東區第7名席次，暴龍要和公牛先打一場，勝隊和熱火老鷹之戰的敗隊進行最終決戰。
附加賽將於台灣時間4月12日開始，季後賽將在4月16日點燃戰火。
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