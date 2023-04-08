NBA／唐西奇只打一節提前關機 獨行俠淘汰無緣附加賽

附加賽大門即將關上的獨行俠，今天在主場面對公牛有著輸不得的壓力，不過球隊顯然也沒有意願繼續爭取，除了厄文（Kyrie Irving）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、伍德（Christian Wood）等主力都沒上場外，甚至像唐西奇（Luka Doncic）也只打了第一節就退場，最後雙方一團和氣，獨行俠從領先一路打到落後，最終讓公牛以115比112取勝。

Light work for Luka Magic 🪄 pic.twitter.com/GYOIIwuhBC — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2023年4月8日

公牛方面也在確定拿到東區第10的情況下，德羅展（DeMar DeRozan）和拉文（Zach LaVine）兩大戰將通通缺席。

懷特（Coby White）攻下24分11助攻7籃板，威廉斯（Patrick Williams）23分8籃板2抄截2阻攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）則有20分10籃板4助攻進帳。

唐西奇得到13分5籃板3助攻，在球團確定放棄比賽之下，之所以上場只是為了主場有關斯洛維尼亞的活動節日。

這是唐西奇自新秀年以來再次無緣打季後賽；獨行俠也中斷連續3年闖進季後賽的表現，上季他們甚至打到西區冠軍賽才被勇士淘汰。

本季在布朗森（Jalen Brunson）出走之後，獨行俠火力嚴重受影響，即便季中交易孤注一擲找來厄文（Kyrie Irving）組成雙槍搭檔，然而這樣的實驗卻是慘澹收場，球隊戰績從一度西區前6名迅速崩跌，最後連附加賽的邊緣都摸不上。

在今天比賽之前，曾傳出唐西奇表明如果還有機會爭取附加賽，他不想輕易放棄。不過總教練基德（Jason Kidd）也談到了提早讓唐西奇關機的原因。

「我們也想爭取打季後賽的機會，直到事情出現變化。今天有人跟我們說，計畫有變，所以唐西奇會參加第一節的比賽，然後結束今年賽季。」