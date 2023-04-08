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NBA／勇士客場嚐到大甜頭 國王教頭賽前決定輪休3先發

聯合新聞網／ 綜合報導
國王教頭賽前一口氣輪休3先發，讓勇士嚐到大甜頭。 美聯社
國王教頭賽前一口氣輪休3先發，讓勇士嚐到大甜頭。 美聯社

即便還有一絲機會爭取西區第二，但眼看稍早開打的灰熊面對的是輪休主力的公鹿，贏球機率大增，讓國王教頭布朗決定不爭排名、全力備戰季後賽，賽前決定輪休三名先發主力，讓欲爭取西區第六的對手勇士在客場嚐到大甜頭。

國王一口氣讓了三名先發，包含主控福克斯(De'Aaron Fox)、中鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)與射手赫爾特(Kevin Huerter)都不會上場，即便三人賽前都有參與投籃練習，不過教頭布朗(Mike Brown)說：「這是我在練習後做的決定。」

國王能攻上西區第二的唯一條件，就是最後2戰都贏、而灰熊2連敗，不過隨著灰熊今日對手公鹿輪休主力改練兵，讓國王不再強求排名。然而此戰對目前暫居西區第六的勇士來說，倒是意義重大，因為他們必須全力拿下最後兩戰，才能確定排在西區前六、免打附加賽。

勇士教頭柯爾早已預期可能會面臨這種狀況，特別提醒球員不能鬆懈：「遇到對手輪休很容易讓我們失去戒心，但今晚可不一樣，沒有輕敵的理由，我們必須贏球才能直接晉級季後賽，如果放鬆肯定會出事。」

若勇士最後成功搶佔西區第六，兩隊就會在季後賽首輪交手，也是國王自1985-86球季搬遷至沙加緬度後的第一次，面對許久未打季後賽生嫩的國王，這也是勇士最想要的劇本。

值得一提的是兩座城市雖然只相距90英里，但從未在同年打進季後賽。

上季還是勇士助教的國王教頭布朗，則不怕被衛冕軍當作軟柿子，向球員喊話：「如果想要贏得總冠軍，別管對手是誰，想辦法擊敗他們就對了。」

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