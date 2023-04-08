NBA／太陽四大戰將休兵 杜蘭特、詹姆斯連13場無緣對決

在例行賽的尾聲階段，篤定獲得西區前4強席次的太陽決定持盈保泰，在今天作客洛城的比賽中，球團宣佈4大戰將杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）和艾頓（Devin Booker）全都休兵，缺席這場眾星雲集的比賽。

其中杜蘭特屬於腳踝傷勢管理，而布克等3人都是採取輪休方式。太陽近期在杜蘭特回歸的加持下，拉出一波7連勝佳績，確保了球隊取得西區第4名席次，可以在首輪握有主場優勢。

不過杜蘭特的休兵也讓他再次無緣和詹姆斯（LeBron James）交手，前一次兩人對決已經要追溯到2018年的耶誕大戰。當時詹姆斯還在騎士，杜蘭特也還穿著勇士球衣。據統計，這4年多來，詹姆斯和杜蘭特已經連續錯過13次對決機會。

值得一提的是，在杜蘭特轉戰太陽後，只要他出賽，球隊還沒有輸過一場比賽。